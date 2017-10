Novomatic sichert sich USA-Großauftrag

Der Glücksspielkonzern Novomatic mit Sitz in Gumpoldskirchen (Bezirk Mödling) sichert sich einen Großauftrag in den USA. Der Konzern beliefert das Foxwoods Resort Casino mit neuem technischem Equipment.

Während der Glücksspielmesse G2E in Las Vegas Anfang Oktober konnte sich Novomatic über einen mehrjährigen Vertrag mit Foxwoods Resort Casino, dem größten Casino-Resort-Anbieter der USA, freuen. Die Tochtergesellschaft Novomatic Americas stattet künftig die Premium-Spielstätten des Casinoresorts mit insgesamt 54 elektronischen Live Games-Tischen aus.

Unternehmen möchte Präsenz in den USA stärken

Es handelt sich dabei um Multifunktionstische, heißt es von Novomatic. Casinobesucher können dadurch Einsätze gleichzeitig in unterschiedlichen Spielen platzieren. So ist es möglich Blackjack, Roulette und Baccarat parallel zu spielen. Novomatic will mit der Kooperation seine Präsenz in den USA verstärken und seine Position als Technologielieferant ausbauen, wie es vom Unternehmen heute heißt. Bereits 2015 haben der Glücksspielkonzern und Foxwoods zusammen gearbeitet.

Harald Neumann, den Geschäftsführer von Novomatic, stimmt der wirtschaftliche Deal sehr positiv. „Mit dieser Kooperation bauen wir unsere Präsenz in den USA weiter aus und unterstreichen unsere Position als hochwertiger Technologielieferant. Unsere technische Kompetenz wird der Haupttreiber unseres Wachstums in den USA sein.“

Foxwoods Resort Casino ist im US-Bundesstaat Connecticut beheimatet, die Kundenbasis liegt im Großraum New York und Boston. Foxwoods betreibt über 4.800 Glücksspielgeräte und 22 Live Games auf mehr als 250 Tischen. Zudem gehören zum Unternehmen mehrere Hotels, Gourmetrestaurants, preisgekrönte Wellnessanlagen und Golfplätze, Konferenzräumlichkeiten, Theater- und Konzertsäle sowie das größte Native American History Museum in den USA.

