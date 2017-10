Ostautobahn bald wieder baustellenfrei

Aufatmen können Autofahrer, die auf der Ostautobahn (A4) unterwegs sind. Denn die A4 ist ab Montag zwischen dem Flughafen und dem Knoten Schwechat wieder baustellenfrei. Am Mittwoch wird mit dem Abbau begonnen.

Ein halbes Jahr lang wurde der vier Kilometer lange Abschnitt auf der Ostautobahn generalsaniert. Jetzt können die Bauarbeiten fünf Wochen früher als geplant beendet werden. Bereits am Mittwoch wird auf der Ostautobahn mit dem Abbau der Baustelleneinrichtungen begonnen, bis Sonntagabend sollen dann wieder alle Spuren ohne Behinderungen befahrbar sein.

Neue Asphaltdecke vermindert Lärm

Viele Faktoren sind laut ASFINAG dafür verantwortlich, dass die Bauarbeiten einen Monat früher als geplant abgeschlossen sind. Unter anderem hätte es wegen des trockenen Sommers keine Verzögerungen beim Bau gegeben. Nicht nur die Fahrbahndecke, auch der Straßenaufbau musste aufgrund der hohen Verkehrbelastung erneuert werden.

Die neue Asphaltdecke reduziert die Rollgeräusche und vermindert damit den Lärm der Autobahn für die Anrainer. 13 Millionen Euro hat die ASFINAG in die Generalsanierung der A4 investiert. Abschließende Arbeiten an der A4 sind noch bis Dezember notwendig. Diese finden - mit einzelnen Spursperren - aber ausschließlich in der Nacht statt.

