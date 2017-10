Fährunfall: Kapitän droht gerichtliches Nachspiel

Nach der Schiffskollision bei Korneuburg laufen die Ermittlungen gegen den Kapitän der Rollfähre. Ihm drohen verwaltungsrechtliche Konsequenzen seitens der Behörde sowie strafrechtliche Folgen.

Eine Person, die sich zum Zeitpunkt des Unfalls mit ihrem Privatauto auf der Rollfähre befand, wurde leicht verletzt. Für den Kapitän könnte das ein gerichtliches Nachspiel haben. Laut Schifffahrtsaufsicht ermittelt die Exekutive in dieser strafrechtlichen Sache.

Die verwaltungsrechtlichen Konsequenzen könnten bis hin zum Entzug des Schiffsführerpatentes gehen, sagt Helmut Chudik, stellvertretender Leiter der Schifffahrtsaufsicht Wien, gegenüber noe.ORF.at. Allerdings passiere das nur nach wiederholten und sehr schweren Verfehlungen.

„Herber Verlust“ für Fährunternehmen

Die Donau Rollfähre Korneuburg-Klosterneuburg GesmbH schickte den Fährbetrieb bereits jetzt - zwei Wochen früher als geplant - in die Winterpause. Der Betrieb ist damit bis März 2018 eingestellt. Zum finanziellen Schaden für das Unternehmen sagte Eigentümer Johannes Klohs am Mittwoch, dass man gerade dabei wäre, Kostenvoranschläge einzuholen. Es sei aber in jedem Fall ein herber Verlust, da keine Versicherung diesen Schaden abdecke.

