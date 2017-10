„Home Invasion“-Ermittler ausgezeichnet

Einen großen Erfolg feiert eine Gruppe von Ermittlern aus Niederösterreich: Sie wurde unter die besten Kriminalisten Österreichs gewählt. Ihnen war es gelungen, eine brutale Einbrecherbande zu überführen.

Die Ermittlungen hielten die Kriminalisten im Sommer 2015 wochenlang auf Trab. Schließlich gelang es ihnen, eine Bande, deren Mitglieder sogenannte „Home Invasions“ begangen hatten, festzunehmen. Die Täter brachen in Häuser ein, rissen die schlafenden Opfer aus den Betten und verprügelten sie. Meist erbeuteten die Täter nur kleine Bargeldbeträge und Modeschmuck. Die Mitglieder der Bande zogen damals eine Spur durch Nieder- und Oberösterreich, reisten in die Schweiz und begangen in Deutschland einen Mord.

13 Personen in Haft

Anfang September 2015 gelang es den Beamten des Landeskriminaltamtes Niederösterreich, die Täter festzunehmen. 13 Personen wurden zu Haftstrafen von bis zu 19 Jahren verurteilt. Für diesen Erfolg gab es im Bewerb um die „Kriminalisten des Jahres“ den zweiten Platz. Verliehen wurde dieser Preis der Raubgruppe von der „Vereinigung östereichischer Kriminalisten“.

Polizei

„Herausragende kriminalpolizeiliche Arbeit ist fast immer Teamarbeit, aber setzt auch immer hervorragende Einzelleistungen voraus“, so der stellvertretende Generaldirektor für öffentliche Sicherheit, Franz Lang. Niederösterreich könne sich sehen lassen, was die Aufklärungsquote betreffe, so der Leiter des Landeskriminalamtes Niederösterreich, Omar Haijawi-Pirchner.

Den ersten Platz erlangte eine Gruppe Kriminalisten des Salzburger Landesamts für Verfassungsschutz und Terrorismusbekämpfung und des Salzburger Landeskriminalamtes. Sie hatten IS-Terroristen ausgeforscht.

