Endergebnis der NR-Wahl für Niederösterreich

In Niederösterreich sind alle Stimmen und Wahlkarten von der Nationalratswahl ausgezählt, das vorläufige Endergebnis liegt vor. Die Wahlkarten haben nur minimale Verschiebungen gebracht. Die ÖVP liegt weiter klar vor FPÖ und SPÖ.

Am frühen Donnerstagabend waren alle Stimmen, die am Sonntag in den niederösterreichischen Wahllokalen abgegeben wurden oder per Briefwahl bei den Wahlbehörden eingelangt sind, ausgezählt. Das Ergebnis ist ein vorläufiges, da die Einspruchsfristen noch laufen. Nach Auszählung aller Stimmen liegt die ÖVP mit 35,60 Prozent der Stimmen klar voran. Die Partei kann im Vergleich zur Nationalratswahl 2013 4,99 Prozentpunkte zulegen.

Im Gegensatz zu den bundesweiten Ergebnissen liegt in Niederösterreich die FPÖ auf dem zweiten Platz. Sie erreicht 25,9 Prozent, eine Steigerung von 7,1 Prozentpunkten. Dahinter liegt die SPÖ mit 24,8 Prozent, sie verliert 2,8 Prozentpunkte. NEOS legt leicht zu auf 4,8 Prozent. Die Liste Pilz erreicht beim ersten Antreten 4,1 Prozent der Stimmen in Niederösterreich. Die Grünen verlieren 6,9 Prozentpunkte und kommen nur noch auf 2,7 Prozent der Stimmen.

ORF

Sobotka erhält die meisten Vorzugsstimmen

Die Wählerinnen und Wähler hatten auch die Möglichkeit, Vorzugsstimmen abzugeben. ÖVP-Landesspitzenkandidat und Innenminister Wolfgang Sobotka erhielt mit mehr als 16.000 die meisten Vorzugsstimmen auf der Landesliste - mehr dazu in Sobotka erhielt die meisten Vorzugsstimmen (noe.ORF.at; 19.10.2017).

Links: