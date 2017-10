Ausnahme-Drummer hilft jungen Talenten

Schlagzeuger Simon Phillips spielt Anfang November ein Konzert in Waidhofen an der Ybbs. Der Erlös kommt der Musik- und Kunstschule zu Gute. Phillips war Drummer der Gruppe „Toto“ und spielte etwa mit Mick Jagger und Mike Oldfield.

Der weltberühmte Schlagzeuger Simon Phillips gastiert während seiner Europatournee nur in zwei Orten in Österreich: In Wien und eben in Waidhofen an der Ybbs. Das Konzert mit seiner neuen Band wird dabei im Plenkersaal stattfinden. Durch die Kooperation mit der Musik- und Kunstschule Waidhofen/Ybbstal steht der Konzertabend im Zeichen des musikalischen Nachwuchses.

Der Reinerlös, abzüglich der Gage für die Musiker, kommt zur Gänze der Musikschularbeit in der Region zugute. Günther Thummerer, der Organisator des Konzertes, hofft daher auf reges Publikumsinteresse. Mit dem Geld sollen Schlaginstrumente für den Musikschulverband gekauft werden.

Stephanie Cabral

Rhythmusgeber für die Größten der Musikszene

Simon Phillips, der über 22 Jahre Drummer der Rockband „Toto“ war und die größten Hallen und Stadien weltweit bespielte, widmet sich seit 2014 intensiv seinen Soloprojekten. Er gilt als einer der bekanntesten und angesehensten Schlagzeuger der Welt. Bis zum heutigen Tag hat er mit vielen verschiedenen musikalischen Größen zusammen gearbeitet und gespielt, so etwa mit Mick Jagger, The Who, Mike Oldfield, Jeff Beck, Jack Bruce, Peter Gabriel, Joe Satriani, Tears for Fears, Roxy Music, Michael Schenker, Nik Kershaw, Al DiMeola, Pete Townshend, Robert Palmer, The Pretenders, Whitesnake oder Dave Gilmore.

Simon Phillips aktuelle Band „Protocol“ besteht aus dem Gitarristen Greg Howe, der 1996 mit Michael Jackson dessen legendäre „HIStory-Tour“ bestritt, dem erfahrenen Bassisten und treuen Wegbegleiter Phillips Ernest Tibbs und dem Pianisten Otmaro Ruiz, der mit John McLaughlin, John Patitucci oder Dave Weckl musiziert hat.

Hannes Steindl, noe.ORF.at

