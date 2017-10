Gold, Silber und Bronze für NÖ bei „World Skills“

In Abu Dhabi fanden die 44. Berufs-Weltmeisterschaften „World Skills“ statt. Drei junge Nachwuchs-Fachkräfte aus Niederösterreich konnten dabei überzeugen und holten Gold, Silber und Bronze.

Alexander Tury aus Engabrunn (Bezirk Krems) wusste schon als Kind, dass er einmal einen Beruf erlernen wollte, bei dem er sein handwerkliches Geschick unter Beweis stellen kann, wie er in einem Steckbrief über sich bekannt gibt. Der heute 20-Jährige absolvierte eine Lehre zum Maurer und schloss mit Auszeichnung ab. Bei den „Austrian Skills“ 2016, dem Qualifikationswettbewerb für die Weltmeisterschaften, holte er sich den ersten Platz in der Disziplin „Betonbau“. Dass er jedoch eines Tages bei den „World Skills“ Gold bekommen würde, hätte er sich nie erträumt. „Das hätte ich mir niemals gedacht, dass ich Gold hole“, sagte der Weltmeister.

WKÖ/SkillsAustria

Silber für Konditorin, Bronze für Netzwerkspezialist

Magdalena Halbmayr absolvierte ihre Lehre zur Konditorin in der Kurkonditorei Oberlaa in Wien. Die 19-jährige Mostviertlerin holte bei den „World Skills“ die Silbermedaille in der Disziplin „Konditor". Ihr Erfolgsrezept: „Backen ist nicht nur ein Teil meines Berufs, sondern auch meine große Leidenschaft. Ich habe zwar auf eine Medaille gehofft, aber dass es wirklich eine wird, hätte ich mir nicht gedacht“.

Patrick Taibel aus Tulln holte die dritte Medaille nach Niederösterreich. Er durfte sich über Bronze in der Disziplin „Netzwerk- und Systemadministrator“ freuen. Mit seinem Motto „Dabei sein ist gut, gewinnen ist besser“ reichte es für einen Stockerlplatz. „Das ist eines der besten Gefühle, das ich jemals hatte“, so der 20-Jährige.

1.200 Teilnehmer aus aller Welt

Insgesamt kämpften über 1.200 Teilnehmerinnen und Teilnehmer aus 77 Nationen von 14. bis 19. Oktober in Abu Dhabi um die Medaillen. Fünf Tage lang mussten sie in den einzelnen Berufsfeldern ihr Können unter Beweis stellen. 40 Fachkräfte aus ganz Österreich gingen in 26 verschiedenen Disziplinen an den Start – vom Bäcker über den Floristen bis hin zum Fliesenleger und Koch. Österreich konnte dabei elf Medaillen erzielen – drei mehr als bei der vergangenen Weltmeisterschaft in Sao Paulo in Brasilien.

WKÖ/SkillsAustria

„Unsere jungen Fachkräfte haben damit einmal mehr international die hohe Leistungsbereitschaft unserer Jugend und die hervorragende Qualität unserer Lehre und unserer Ausbilderbetriebe bewiesen“, sagte Sonja Zwazl, Präsidentin der Wirtschaftskammer Niederösterreich (WKNÖ).

