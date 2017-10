Bewaffneter überfiel Bank in Moosbrunn

In Mossbrunn (Bezirk Bruck/Leitha) ist Freitagnachmittag eine Bank überfallen worden. Der Täter war vermutlich mit einer Faustfeuerwaffe bewaffnet. Verletzt wurde bei dem Raubüberfall niemand. Der Täter ist flüchtig.

Der etwa ein Meter 90 große Täter stürmte Samstagnachmittag gegen 14 Uhr, höchst wahrscheinlich mit einer Faustfeuerwaffe bewaffnet, in das kleine Geldinstitut in Mossbrunn. Er bedrohte den Angestellten mit der Pistole. Es gelang dem Täter mit einer Geldbeute in unbekannter Höhe zu flüchten. Verletzt wurde bei dem Raubüberfall niemand. Eine Alarmfahndung wurde sofort ausgelöst.

Wegen des dichten Nebels konnte kein Hubschrauber für die Suche nach dem Täter eingesetzt werden. Der Mann wird nach wie vor intensiv von der Polizei gesucht. Hinweise zum Raubüberfall nimmt jede Polizeidienststelle entgegen.