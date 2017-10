Mord: 70-Jährige vermutlich schon länger tot

Die 70-Jährige, die am Abend des 11. Oktober tot in ihrer Wohnung in Neunkirchen aufgefunden wurde, war vermutlich bereits drei Tage zuvor ermordet worden. Die Ermittler ersuchen nun um Hinweise aus der Bevölkerung.

Die Erhebungen der Kriminalisten ergaben, dass die Frau vermutlich bereits am 8. Oktober in den Mittagsstunden ermordet wurde, berichtete die Landespolizeidirektion Niederösterreich. Der Frau wurden mehrere Messerstiche zugefügt, was auch die Obduktion bestätigte - mehr dazu in Neunkirchen: Frau erstochen aufgefunden (noe.ORF.at; 12.10.2017).

LKA

Die Polizei ersuchte am Samstag um Hinweise im Zusammenhang mit der Bluttat. Weil die 70-Jährige sehr zurückgezogen gelebt hatte, erging gleichzeitig das Ersuchen an Personen, die mit dem späteren Opfer in Kontakt gestanden waren, sich mit dem Landeskriminalamt Niederösterreich (unter der Telefonnummer: 059133-30-3333) oder jeder anderen Polizeidienststelle in Verbindung zu setzen.

Auch veröffentlichte die Polizei ein Foto der Frau. „Dadurch erhoffen wir uns Hinweise auf das Umfeld des Opfers“, sagte Polizeisprecher Raimund Schwaigerlehner gegenüber noe.ORF.at. „Speziell sind wir auf der Suche nach Personen, die regelmäßig Kontakt zu dem Opfer gepflegt haben.“

Verwandte und Bekannte bereits befragt

Zudem wird um Hinweise ersucht, wo die Frau zuletzt gesehen wurde bzw. ob am 8. Oktober im Bereich der Wohnhausanlage in der Triesterstraße in Neunkirchen verdächtige Wahrnehmungen gemacht wurden. „Bekannte und Verwandte sind bereits befragt worden. Dadurch versuchen wir, den Lebensablauf zu ermitteln“, so Schwaigerlehner. „Momentan suchen wir nach Personen, die der Polizei noch unbekannt sind.“ Laut Schwaigerlehner kann aus derzeitiger Sicht sowohl ein Raubmord als auch ein Sexualdelikt ausgeschlossen werden.