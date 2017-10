Gutes Jahr für Karpfenzüchter

Im Herbst findet traditionell das Abfischen statt. 1.650 Hektar Teichflächen werden landesweit für die Speisekarpfenzucht verwendet. Im vergangenen Jahr wurden alleine in Niederösterreich 700 Tonnen Speisekarpfen abgefischt.

Am Samstag wurde unter anderem beim Schlossteich in Sitzenberg-Reidling (Bezirk Tulln) abgefischt. Johannes Karner, der Obmann der Teichwirtschaft Sitzenberg-Reidling, sprach gegenüber noe.ORF.at von einem guten Jahr. Laut Karner dürfte sich das Besatzgewicht verdoppeln. Demnach sollen die Wetterverhältnisse für die Karpfenzucht heuer günstig gewesen sein.

Fische werden bis Dezember ausgewässert

Bereits vor drei Wochen wurde der Teich in Sitzenberg-Reidling ausgelassen. Abgefischt wurden am Samstag allerdings nicht nur Karpfen, sondern auch Schleien, Hechte, Zander und Bei-Fische. Diese wurden gewaschen, sortiert und in Halteranlagen gebracht. Dort sollen sie bis Dezember ausgewässert werden. Die Fischzucht in Teichen wurde in den vergangenen Jahren immer wichtiger. Denn die Fischbestände in Flüssen und Seen gingen in den letzten Jahrzehnten zurück. Niederösterreichweit gibt es 80 Teichwirtschaftsbetriebe.

Beim Abfischen herrschte Volksfeststimmung Beim Abfischen packten zahlreiche Helfer mit an. Nach getaner Arbeit wurden sie mit Karpfenspezialitäten verköstigt.

In Österreich werden jährlich etwa 1.300 Tonnen Karpfen produziert. Zur Deckung des heimischen Bedarfes müssen pro Jahr noch etwa 800 Tonnen Karpfen im Wert von 1,4 Millionen Euro importiert werden. Diese Fische kommen vorwiegend aus dem benachbarten Tschechien.

