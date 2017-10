FPÖ-Spekulationen: Landbauer statt Rosenkranz

Bei der FPÖ-NÖ zeichnet sich eine überraschende personelle Veränderung ab. Landesparteiobmann Walter Rosenkranz tritt möglicherweise nicht als Spitzenkandidat für die Landtagswahl an, Udo Landbauer dürfte dies übernehmen.

Noch am Wahlabend nach der Nationalratswahl gab Walter Rosenkranz im ORF Niederösterreich ein „klares Bekenntnis zu Niederösterreich“ ab und sprach von großen Zielen für die Landtagswahl, die am 28. Jänner 2018 stattfindet. Er wolle deutlich dazugewinnen, nun soll er jedoch als Spitzenkandidat für die Landtagswahl abgelöst werden.

Pressekonferenz am Montagvormittag

Der Plan der FPÖ war mit Walter Rosenkranz in die Wahlauseinandersetzung zu gehen, dies hat sich aber offenbar geändert. 2013 musste - die nicht mit dem Landesobmann verwandte - Barbara Rosenkranz gehen. Nach nur noch 8,2 Prozent und vier Mandaten bei der Wahl sowie innerparteilichem Druck musste sie Mitte Mai 2013 - nach zehn Jahren als Landesobfrau - den Hut nehmen. Namensvetter Walter trat bei einem außerordentlichen Landesparteitag am 9. Juni 2013 die Nachfolge in der FPÖ an. Am 23. März 2017 wurde er als Spitzenkandidat für die Landtagswahl präsentiert - mehr dazu in Walter Rosenkranz geht für FPÖ ins Rennen (noe.ORF.at; 23.3.2017).

Nun sickerten bereits am Wochenende Informationen durch, wonach Rosenkranz - schon bisher im Nationalrat - weiter in der Bundespolitik bleiben dürfte. Spitzenkandidat der FPÖ Niederösterreich könnte der 31-jährige Udo Landbauer werden. Landbauer ist Landtagsabgeordneter und Freiheitlicher Bezirksparteibobmann von Wiener Neustadt. Eine offizielle Bestätigung des Wechsels steht allerdings noch aus. Am Montagvormittag hat die FPÖ in St. Pölten zu einem Pressegespräch geladen, dort sollen weitere Details präsentiert und bekannt werden. Der Titel der Pressekonferenz lautet „Landtagswahl 2018 – Weichenstellung für NÖ“.

