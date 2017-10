Landbauer neuer FPÖ-Spitzenkandidat

In der niederösterreichischen FPÖ kommt es im Vorfeld der Landtagswahl zu einer überraschenden Rochade. Anstelle von Walter Rosenkranz wird Udo Landbauer den Wahlkampf anführen. Rosenkranz bleibt im Nationalrat.

Am 23. März nominierte die FPÖ ihren Spitzenkandidaten für die Landtagswahl 2018. Landesparteiobmann Walter Rosenkranz sollte den Wahlkampf in Niederösterreich anführen - mehr dazu in Walter Rosenkranz geht für FPÖ ins Rennen (noe.ORF.at; 23.3.2017). Genau sieben Monate später gab die Partei die überraschende Rochade bekannt: Anstelle von Rosenkranz wird Landbauer Spitzenkandidat für die Landtagswahl am 28. Jänner.

Rosenkranz berief sich auf eine „strategische Besprechung“ in Wien, bei der am Freitag neben Bundesparteiobmann Heinz-Christian Strache und Generalsekretär Herbert Kickl auch der Klubobmann der FPÖ Niederösterreich, Gottfried Waldhäusl, anwesend war. „Dabei haben wir das Ergebnis der Nationalratswahl analysiert und festgestellt, dass wir in einer Zeit der großen Veränderungen für Österreich sind.“

„Spekulationen überlasse ich Ihnen“

Strache habe Rosenkranz gebeten, in der Bundespolitik zu bleiben. „Er ist seit zwölf Jahren erfolgreich und mein Freund. Da konnte ich nur schwer Nein sagen“, so Rosenkranz. Ob es für Rosenkranz eine Zusage, etwa für ein Ministeramt oder im Präsidium des Nationalrats, gebe, ließ er offen: „Diese Spekulationen überlasse ich gerne Ihnen“, antwortete er auf Journalistenfragen.

Der neue Spitzenkandidat habe „eine Nacht darüber geschlafen“ und sich am Samstag entschieden, den Wahlkampf anzuführen. „Mit viel Freude, aber auch mit viel Demut, da es eine große Herausforderung ist“, sagte Landbauer. Er zeigte sich überzeugt, dass am „28. Jänner alles möglich ist“.

„Neuer spitzer Pfeil im Köcher“

Landbauer wurde am 12. April 1986 geboren und wuchs in Wiener Neustadt auf. Dort besuchte er das Militärrealgymnasium an der Theresianischen Militärakademie. Bis 2010 war er Landesobmann des Rings Freiheitlicher Jugend (RFJ) in Niederösterreich. Von 2006 bis zu seiner Wahl zum geschäftsführenden Bundesobmann im Jahr 2011 war Landbauer Generalsekretär des RFJ Österreich. 2012 wurde er schließlich zum Bundesobmann des RFJ gewählt.

Landbauer ist Stadtrat in Wiener Neustadt. „Dabei hat er gezeigt, dass er regieren kann. Ich halte ihn für einen talentierten Politiker, der die Landespolitik hervorragend kennt. Er ist unser neuer spitzer Pfeil im Köcher“, sagte Rosenkranz. Seit dem Jahr 2013 ist Landbauer auch Landtagsabgeordneter. Im Juli 2017 wurde der 31-Jährige zum Bezirksparteiobmann von Wiener Neustadt (Stadt) und Wiener Neustadt-Land gewählt.

