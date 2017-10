Skigebiete investieren in Schneesicherheit

In den Skigebieten laufen die Vorbereitungen für die Wintersaison auf Hochtouren. Dabei steht die Schneesicherheit im Vordergrund. Das Land investiert in Annaberg (Bezirk Lilienfeld) zwei Millionen Euro in einen Speicherteich.

Der Speicherteich in Annaberg ist die größte Investition in den Bergerlebniszentren des Landes. Rechtzeitig vor dem Start der Wintersaison 2017/2018 soll er fertig sein. „Annaberg ist eines von neun Bergerlebniszentren in Niederösterreich, die im Rahmen des Programms ‚Bergerlebnis in Niederösterreich‘ bei ihrer touristischen Entwicklung begleitet und unterstützt werden. Wir wenden rund zwei Millionen Euro für diesen Speicherteich auf und verstehen diese stolze Summe als Investition in die Zukunft der Tourismusregion Annaberg“, betont Landesrätin Petra Bohuslav (ÖVP).

Skigebiete setzen auf Schneekanonen

Zu den niederösterreichischen Bergerlebniszentren gehören etwa auch die Schischaukel Mönichkirchen-Mariensee sowie die Bergbahnen St. Corona (beide Bezirk Neunkirchen), Hochkar und Ötscher (beide Bezirk Scheibbs). Neben den genannten großen Skigebieten setzen auch die kleinen auf Schneekanonen.

Im Skigebiet Forsteralm in Waidhofen an der Ybbs werden 1,6 Millionen Euro in eine Beschneiungsanlage investiert. 450.000 Euro sind dafür über eine Crowdfunding-Aktion hereingekommen. Im Winter soll hier zudem ein Funpark für Kinder und im kommenden Jahr eine Flutlichtanlage in Betrieb gehen.

Am Jauerling (Bezirk Krems) gibt es ab der kommenden Wintersaison zwei zusätzliche Beschneiungstürme. Auch die Aichelberglifte Karlstift (Bezirk Gmünd) investieren in die Beschneiung. Hier wird auch die Liftanlage auf Vordermann gebracht. 30.000 Euro sind für diese Arbeiten veranschlagt.

