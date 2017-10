Heizöl und Erdgas wieder teurer

Heizen mit Heizöl und Erdgas wird wieder teurer. Das zeigt eine Erhebung der Energie- und Umweltagentur Niederösterreich. Ihre Energieexperten nahmen die Kosten für die kommende Heizsaison unter die Lupe.

Wer nach wie vor auf Erdgas setzt, der muss besonders tief in die Tasche greifen. Um 280 Euro mehr als im Vorjahr wird die Heizsaison in einem mit Gas geheizten Einfamilienhaus kosten. Laut der Energie- und Umweltagentur Niederösterreich sind Erdgas und Heizöl mit Abstand am teuersten. Heizen mit Pellets oder Holz ist demnach wesentlich günstiger. Am kostensparendsten sind Erdwärmepumpen.

Starke Schwankungen bei Öl- und Gaspreisen

„Wir sammeln die Kosten für die unterschiedlichen Energieträger seit vielen Jahren. Und man sieht ganz deutlich, dass Erdöl und Erdgas sehr starken Schwankungen unterworfen sind. Beide Energieträger sind einem Weltmarktpreis unterworfen und das schlägt sich durch bis zu den niederösterreichischen Haushalten“, sagt Herbert Greisberger, der Geschäftsführer der Energie- und Umweltagentur Niederösterreich, gegenüber noe.ORF.at.

Eine gute Gebäudedämmung und ein moderner Heizkessel verringern die Heizkosten, betont Greisberger. Vor dem Start der Heizsaison empfiehlt er: „Achten Sie darauf, ob die Rohrleitungen gedämmt sind. Um unnötige Energiekosten zu vermeiden, sollte man die Heizung ein Mal im Jahr anschauen und prüfen, ob die Heizkörper entlüftet sind.“ In manchen Fällen ist auch ein Umstieg auf eine andere Heizung ratsam. Bis Ende November läuft bundesweit noch die Förderaktion für Holzheizungen.

