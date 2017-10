Brand bei Schöller-Bleckmann war gelegt

Der Brand in einem ehemaligen Bürogebäude auf dem Areal von Schöller-Bleckmann in Ternitz (Bezirk Neunkirchen) ist gelegt worden. Davon gehen die Ermittler des Landeskriminalamtes nach ihren Untersuchungen aus.

Das obere Stockwerk des ehemaligen Bürogebäudes wurde bei dem Brand am Sonntagvormittag zerstört - mehr dazu in Großbrand auf Schöller-Bleckmann-Areal (noe.ORF.at; 22.10.2017). In der Brandruine fanden die Spezialisten der Polizei nun gleich mehrere Stellen, von denen das Feuer ausgegangen sein dürfte. Dass etwa Obdachlose den Brand unabsichtlich verursacht haben, wird deshalb ausgeschlossen.

zurück von weiter

Ob ein Brandbeschleuniger verwendet wurde, stand vorerst nicht fest, chemische Analysen standen am Dienstag noch aus und auch Hinweise auf den oder die Täter gab es zunächst nicht. Knapp 100 Feuerwehrleute konnten den Brand löschen. Verletzt wurde niemand und auch der wirtschaftliche Schaden hält sich in Grenzen. Das leerstehende Bürogebäude sollte abgerissen werden.