26-Jähriger auf Autobahn verprügelt

Ein 26-Jähriger ist von zwei Unbekannten auf dem Pannenstreifen der Donauuferautobahn (A22) verprügelt worden. Zuvor wurde er von ihnen überholt und genötigt, auf Höhe von Stockerau (Bezirk Korneuburg) anzuhalten.

Das Duo soll laut Polizei am 11. Oktober gegen 6.00 Uhr in der Früh auf der A22 in Richtung St. Pölten unterwegs gewesen sein. Nach einem Überholvorgang nötigten sie den 26-jährigen Lenker aus Wien, sein Auto auf Höhe Stockerau abzubremsen und auf dem Pannenstreifen stehen zu bleiben.

Danach soll einer der beiden Männer dem 26-Jährigen mehrere Schläge ins Gesicht versetzt, ihn in den Unterarm sowie in das Handgelenk gebissen und ihm, während er am Boden lag, mit den Füßen in den Bauch getreten haben. Anschließend fuhren die beiden Männer davon und ließen den 26-Jährigen am Pannenstreifen zurück.

LPD NÖ

Lenker soll Vollbart haben

Die Polizei fertigte ein Phantombild des Lenkers an und bittet nun um Hinweise aus der Bevölkerung unter der Telefonnummer 059/133-3252. Laut einer Aussendung der Landespolizeidirektion soll der Lenker zwischen 20 und 30 Jahre alt sein, einen schwarzen Vollbart haben und am 11. Oktober eine graue Jogginghose mit weißem T-Shirt getragen haben.

Der Beifahrer des gesuchten Mannes soll laut Beschreibung braune, kurze Haare haben und mit einer dunklen Stoffjacke und blauer Jeans bekleidet gewesen sein.