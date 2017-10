Mähdrescher trennte Bäuerin die Füße ab

Zu einem Arbeitsunfall ist es Dienstagnachmittag auf einem Feld in Seitzersdorf-Wolfpassing (Bezirk Korneuburg) gekommen. Eine 50-jährige Landwirtin wurde bei der Maisernte schwer verletzt. Sie geriet in den laufenden Mähdrescher.

Die Bäuerin klaubte am Dienstag gegen 15.00 Uhr auf dem Feld schräg vor dem Mähwerk Maiskolben auf und warf sie in die Maschine, die noch am Laufen war. Nach Angaben der Landespolizeidirektion Niederösterreich näherte sie sich dem Gerät und kam diesem offenbar zu nahe, bis sie von der Einzugskette erfasst wurde.

Obwohl der Fahrer der Maschine die Situation kommen sah und kurz davor den Notausknopf drückte, lief die Maschine noch nach. Bei dem Vorfall wurde der Landwirtin der rechte Fuß komplett und der linke Fuß fast vollständig abgetrennt. Die Schwerverletzte wurde mit dem Rettungshubschrauber C9 ins Lorenz-Böhler Krankenhaus geflogen.