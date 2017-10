26-Jähriger stürzt bei Löschversuchen in Bunker

Beim Brand einer Hackschnitzelheizung am Dienstagnachmittag in Neuhofen an der Ybbs (Bezirk Amstetten) ist der 26-jährige Hausbesitzer verletzt worden. Er war bei Löschversuchen in den Hackschnitzelbunker gefallen.

Der Brand war gegen 16.30 Uhr in der Heizung in einem landwirtschaftlichen Nebengebäude ausgebrochen. Der 26-Jährige erlitt beim Sturz in den Bunker Verbrennungen und eine Rauchgasvergiftung, teilte die Landespolizeidirektion Niederösterreich am Mittwoch mit. Er wurde mit dem Rettungswagen ins Landesklinikum Amstetten gebracht und dort behandelt.

Bei den Löscharbeiten standen rund 60 Mitglieder von sechs Feuerwehren im Einsatz. Um den Brand vollständig zu löschen, musste ein Teil der Hackschnitzel ausgeräumt werden. Die Einsatzkräfte konnten verhindern, dass sich die Flammen weiter ausbreiteten. Die Brandursache war vorerst nicht bekannt.