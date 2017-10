Scharfschütze „entschärft“ brennende Gasflasche

Bei Bauarbeiten in Wiener Neustadt ist am Mittwoch eine Acetylengasflasche in Brand geraten. Die Gefahrenquelle wurde durch einen Scharfschützen der Spezialeinheit Cobra beseitigt, der „punktgenau“ traf.

Die Acetylengasflasche hatte bei Bauarbeiten auf dem neuen City Campus der Fachhochschule Wiener Neustadt am Gelände des Landesklinikums zu brennen begonnen. Sicherheitshalber wurde der Verwaltungstrakt evakuiert, während Einsatzkräfte die an der Fassade stehende Flasche kühlten, um eine „Zerknallung“ zu verhindern. Gleichzeitig wurde das Einsatzkommando Cobra alarmiert.

Presseteam der Feuerwehr Wiener Neustadt

In der Folge trat ein Scharfschütze der Spezialeinheit in Aktion. „Dies ist eine übliche Vorgehensweise bei Acetylengasflaschenbränden. Acetylengas ist sehr aggressiv und reagiert auf Erschütterungen, wenn es erhitzt wird. Deshalb schießt ein Scharfschütze ein Loch in die Flasche, um den durch die Hitze entstandenen Überdruck kontrolliert entweichen lassen zu können“, erklärte Feuerwehrkommandant Josef Bugnar in einer Aussendung. Mitarbeiter oder Patienten seien zu keinem Zeitpunkt gefährdet gewesen, teilte die Feuerwehr mit.