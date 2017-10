Polizei fahndet nach Bankräuber

Die Polizei fahndet nach einem Bankräuber, der Mittwochmittag eine Bankfiliale in Göpfritz an der Wild (Bezirk Zwettl) überfallen hat. Der Täter konnte flüchten. Verletzt wurde bei dem Vorfall laut Polizei niemand.

Mit einer Pistole bewaffnet stürmte der bislang unbekannte Täter in die Bankfiliale und forderte Geld. Der Mann war mit einem Kapuzenpullover und einer Tarnhose bekleidet. Nur wenige Minuten später flüchtete er mit Bargeld in unbekannter Höhe in einem weißen Auto mit gestohlenen Kennzeichen.

Die Polizei leitete sofort eine Fahndung ein, auch in Oberösterreich wurde nach dem Mann gesucht. Das Landeskriminalamt ermittelt nun und überprüft derzeit mehrere verdächtige Personen, bislang ohne Erfolg. Verletzt wurde bei dem Banküberfall zum Glück niemand, teilte die Landespolizeidirektion Niederösterreich am Mittwoch mit.