Auto überschlug sich nach Überholmanöver

Eine Kollision im Zuge eines Überholmanövers hat am Mittwoch im Bezirk Neunkirchen einen Schwerverletzten gefordert. Beim Überholen geriet das Fahrzeug ins Schleudern und überschlug sich in weiterer Folge.

Ein 50-jähriger Mann war am Mittwoch gegen 12.15 Uhr mit seinem Auto auf der LB 26 in Fahrtrichtung Puchberg unterwegs. Hinter ihm fuhr ein ebenfalls 50-jähriger Lenker in dieselbe Richtung. Nachdem eine Geschwindigkeitsbeschränkung in diesem Abschnitt zu Ende war, wollte dieser den Fahrer vor ihm überholen.

Beim Überholen touchierte er dann aus noch unbekannter Ursache das Auto, worauf sein Wagen ins Schleudern geriet und sich überschlug, berichtete die Polizei. Abschließend kam der Pkw auf den Rädern wieder zum Stehen.

Fahrer wurde ins Krankenhaus geflogen

Der 50-jährige Mann konnte laut Polizei aus seinem total beschädigten Auto befreit werden. Er erlitt durch den Verkehrsunfall schwere Verletzungen. Der Mann wurde mit dem Notarzthubschrauber in das Unfallkrankenhaus Wien-Meidling geflogen.