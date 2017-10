Klosterneuburger Hochstraße gesperrt

Die Klosterneuburger Hochstraße (B14) wird ab Freitagabend 20.00 Uhr ab dem Knoten Nußdorf gesperrt. Grund dafür sind der Austausch von Brückendehnfugen. Die Sperre dauert bis Montagfrüh an.

Aufgrund des Alters der Konstruktion sind einige Brückendehnfugen mittlerweile am Ende ihrer Lebensdauer, hieß es bei der Wiener Magistratsabteilung 29 (MA29 - Brückenbau). „Um die Gebrauchstauglichkeit der Bauwerke auch weiterhin zu gewährleisten, ist ein Austausch dieser Brückendehnfugen notwendig“, so die MA29 in einer Aussendung.

Die Sperre beginnt Freitagabend um 20.00 Uhr und betrifft die Fahrtrichtung Klosterneuburg. Im Zuge der Arbeiten werden auch umfangreiche Betoninstandsetzungsarbeiten an den Brückenpfeilern vorgenommen, betonte die MA29. Für Autofahrer bedeutet dies, dass am kommenden Wochenende die Strecke vom Knoten Nußdorf - mit der Abfahrt Nordbrücke sowie der Auffahrt Handelskai zur B 14 Klosterneuburg - stadtauswärts gesperrt bleibt. Umleitungsführungen Richtung Klosterneuburg werden großräumig eingerichtet, versicherte die MA29. Die Sperre dauert bis Montag, 5.00 Uhr.

Weitere Sperren in den nächsten Wochen

Die Sperre wird in den nächsten Wochen nicht die einzige bleiben: Vom 3. November, 20.00 Uhr, bis 6. November, 5.00 Uhr, sowie von 10. November, 20.00 Uhr, bis 13. November, 5.00 Uhr, gibt es in dem Bereich weitere Arbeiten. Dann sollen die Überfahrtsbleche wieder ausgebaut und der Straßenbelag hergestellt werden. Für Verkehrsteilnehmer wird in diesen Zeiträumen die B14 nach Klosterneuburg ebenfalls nicht benutzbar sein.