Wohnhaus bei Brand evakuiert

Bei einem Feuer in einem Mehrparteienhaus in Wiener Neustadt mussten am späten Donnerstagabend 43 Personen, darunter vier Kleinkinder, in Sicherheit gebracht werden. Der Balkon einer Wohnung im dritten Stock stand in Vollbrand.

Die Flammen konnten nach Angaben der Feuerwehr Wiener Neustadt rasch unter Kontrolle gebracht werden. Die Bewohner wurden in der Bezirksstelle des Roten Kreuzes versorgt und konnten nach Einsatzende zum Haus zurückkehren.

Polizistin erlitt Rauchgasvergiftung

Die Helfer wurden per Notruf zu dem Hochhaus in der Salzermühlgasse alarmiert. Polizei und Feuerwehr brachten die Bewohner in Sicherheit, wobei eine Beamtin der Polizeiinspektion Wiener Neustadt-Josefstadt eine Rauchgasvergiftung erlitt. Ein Atemschutztrupp suchte in den Stockwerken über dem Brandherd nach weiteren Personen.

Da die Flammen drohten, sich über die Fassade auszubreiten, wurde diese geöffnet. Bei den Arbeiten wurden eine Drehleiter und eine Hubrettungsbühne eingesetzt. Nach etwa einer Stunde konnte „Brand aus“ gegeben. Kurz nach Mitternacht konnte Feuerwehr wieder einrücken. „Durch den raschen Einsatz der Feuerwehr konnte ein Übergreifen auf die darüber liegenden Wohneinheiten verhindert werden“, sagte Einsatzleiter Josef Bugnar.

Die verletzte Polizistin wurde ins Landesklinikum Wiener Neustadt gebracht, teilte die Landespolizeidirektion Niederösterreich am Freitag mit. Der Brand auf dem Balkon der Wohnung war kurz vor 21.30 Uhr aus vorerst unbekannter Ursache ausgebrochen. Polizei und Feuerwehr brachten 43 Personen in Sicherheit. Die Schadenshöhe stand vorerst nicht fest.

Katzen bei Brand in Guntramsdorf verendet

Ebenfalls am Donnerstag musste die Feuerwehr zu einem Zimmerbrand in Guntramsdorf (Bezirk Mödling) ausrücken. Die Flammen konnten rasch gelöscht werden, mittels Wärmebildkamera kontrollierten die Helfer die Räumlichkeiten nach Glutnestern und entfernten Brandgut.

Im Gebäude befanden sich drei Katzen. Die Feuerwehr konnte ein Tier retten, für zwei Katzen kam aber jede Hilfe zu spät, teilte die Feuerwehr Guntramsdorf in einer Aussendung mit. Zwei Bewohner wurden mit Verdacht auf Rauchgasvergiftungen ins Krankenhaus gebracht.