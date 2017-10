Gästeboom in heimischen Thermen

Die Thermen in Niederösterreich verzeichnen ein Gästeplus. Besonders hoch fällt es in der Therme Linsberg Asia in Bad Erlach (Bezirk Wr. Neustadt) aus. Aber auch an den anderen Standorten ist man zufrieden.

In der Therme Linsberg Asia in Bad Erlach verzeichnet man jetzt schon mehr Gäste als im gesamten Jahr 2016, und das, obwohl die traditionell starke Herbstsaison gerade erst begonnen hat. Täglich besuchen bis zu 1.200 Gäste die Therme. Seit etwa einem Jahr setzt die Therme Linsberg Asia in Bad Erlach auf Gäste ohne Kinder. Denn der Eintritt ist erst ab 16 Jahre gestattet. Dieses Konzept wird laut Geschäftsführer Robert Mahrhauser gut angenommen. „Wir haben ausschließlich nur positives Feedback, das bestätigt unsere Linie“, sagte Mahrhauser.

Römertherme rechnet mit sechs Prozent Steigerung

Auch die Römertherme in Baden kann sich über einen Zuwachs an Gästen erfreuen. Im vergangenen Oktober kamen 30.000 Gäste, heuer rechnet man mit einem Plus von etwa sechs Prozent. Die Therme in Baden wird vor allem von Familien mit Kindern gerne besucht. Geschäftsführerin Doris Walter spricht von einem eindeutigen Trend. „Im Trend liegt ein Gesamtpaket: Vom Begrüßungsdrink, zu reservierten Liegen, bis hin zu einer Entspannungsmassage, die Gäste werden von uns rundum versorgt“, erklärt sie das Konzept.

ORF

Sehr gut besucht ist auch das Sole-Felsen-Bad Gmünd, das im Durchschnitt 900 Gäste pro Tag begrüßen kann. Im Waldviertel hat man im September und Oktober des Vorjahres 55.000 Besucher gezählt. Vom heurigen September bis Mitte Oktober waren es bereits 50.000 Besucher. Eine steigende Tendenz gebe es auch in der Therme Laa in Laa an der Thaya (Bezirk Mistelbach), hieß es von der Geschäftsführung.

