Sturmböen: 7.000 Menschen derzeit ohne Strom

Der Sturm mit Windspitzen von bis zu 120 km/h richtet in Niederösterreich erste Schäden an. Laufend gehen neue Meldungen bei der Feuerwehr ein. Weil Bäume auf Leitungen stürzten, sind 7.000 Menschen derzeit ohne Strom.

Vom Stromausfall betroffen sind EVN-Kunden im Alpenvorland sowie im Waldviertel, bestätigt EVN-Pressesprecher Stefan Zach auf Nachfrage gegenüber noe.ORF.at. Laut Zach gab es seit 6.00 Uhr Früh immer wieder Störungen, vor allem weil Äste und Bäume auf Leitungen stürzten. EVN-Mitarbeiter seien derzeit damit beschäftigt, die Störungen zu beheben. Laut Zach soll ein Großteil der Betroffenen rasch wieder mit Strom versorgt werden, indem die dortige Stromversorgung umgeleitet wird.

Zahl der Sturmeinsätze steigt laufend an

Erwartet wird, dass der Sturm noch weiter zulegt und am Vormittag seinen Höhepunkt erreicht. Laut Feuerwehr steigt die Zahl der Einsätze derzeit immer weiter an. „Die Sturmeinsätze der Feuerwehren haben seit 7.00 Uhr in der Früh deutlich zugenommen“, sagt Feuerwehrsprecher Franz Resperger gegenüber noe.ORF.at. Demnach stieg die Zahl auf mittlerweile 37 Einsätze an, laufend kommen neue Meldungen dazu.

Mittlerweile berichten die Helfer von ersten Sturmschäden. „Der Großteil der Feuerwehreinsätze beschränkt sich derzeit auf gebrochene Bäume, die auf Strom- und Telefonleitungen gestürzt sind“, schildert Resperger. In der Gemeinde Dunkelsteinerwald (Bezirk Melk) geriet beispielsweise eine Stromleitung durch einen umstürzenden Baum in Brand. Die Einsatzkräfte konnten das Feuer jedoch rasch löschen.

Bereits in der Nacht waren die Feuerwehren in Niederösterreich in Alarmbereitschaft. Insgesamt 16 Mal rückten die Helfer bis zu den Morgenstunden aus. Bei diesen nächtlichen Einsätzen handelte es sich aber um kleinere Schäden. So stürzten etwa Mülltonnen und lose Baustellengitter um, außerdem brachen einige Äste ab.

Einschränkungen im öffentlichen Verkehr

Einschränkungen gibt es aufgrund des Sturms auch im öffentlichen Verkehr. Die Franz Josefs-Bahn ist derzeit wegen umgestürzter Bäume zwischen Sigmundsherberg (Bezirk Horn) und Gmünd unterbrochen. Die Sperre dürfte bis Mittag aufrecht bleiben, in der Zwischenzeit fahren ersatzweise Busse.

Auf der Ostbahn gab es laut ÖBB-Sprecher Roman Hahslinger um 7.30 Uhr im Bahnhof Himberg (Bezirk Bruck an der Leitha) eine Oberleitungsstörung. Ein Zug musste aufgrund der Störung evakuiert werden. Auf der Ostbahn sei aber weiterhin eingleisiger Betrieb möglich, so Hahslinger.

Zahlreiche Vorsichtsmaßnahmen getroffen

Bereits am Samstag wurden aufgrund der Wetterprognosen zahlreiche Vorsichtsmaßnahmen getroffen. Während in Wien der Lainzer Tiergarten oder auch der Laaer Wald gesperrt wurden, wurden österreichweit zahlreiche Zeltfeste abgesagt.

Die Feuerwehr rät generell zu Vorsicht, insbesondere weil die Sturmböen im Laufe des Vormittags noch zunehmen sollen. „Grundsätzlich wäre es derzeit vernünftig, die Nähe von Bäumen auf jeden Fall zu meiden, oder wenn man sich schon im Freien aufhält, des Öfteren einen Blick nach oben zu riskieren“, so Feuerwehrsprecher Resperger.

Link: