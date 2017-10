Sturm: Straßen gesperrt, Flüge verzögert

In Niederösterreich sorgt das Sturmtief für zahlreiche Straßensperren, weil immer wieder Bäume auf Fahrbahnen stürzen. Am Flughafen Wien-Schwechat kommt es bei einzelnen Flügen zu Verzögerungen.

Aufgrund des heftigen Sturms gab es am Flughafen Wien-Schwechat am Vormittag Einschränkungen bei den Start- und Landekapazitäten, außerdem war die Bodenabfertigung nur beschränkt möglich. Das führte bei einzelnen Flügen zu Verzögerungen, sagte Flughafensprecher Peter Kleemann. Außerdem fielen laut Flughafen-Website vereinzelt Flüge aus.

Laut Kleemann hat sich die Situation mittlerweile beruhigt. Aufgrund der Einschränkungen am Vormittag ist aber auch am Nachmittag noch mit Verzögerungen zu rechnen. Seitens des Flughafens wird deshalb allen Passagieren empfohlen, sich rechtzeitig auf der Homepage des Flughafes über die aktuellen Abflüge und Ankünfte zu informieren.

Franz Josefs-Bahn unterbrochen

Einschränkungen gibt es aufgrund des Sturms auch im Bahnverkehr. Unter anderem ist die Franz Josefs-Bahn wegen umgestürzter Bäume zwischen Absdorf-Hippersdorf (Bezirk Tulln) und Gmünd unterbrochen. Die Sperre dürfte bis Sonntagabend aufrecht bleiben, in der Zwischenzeit fahren ersatzweise Busse. Ebenfalls unterbrochen war am Vormittag die Bahnlinie zwischen St. Valentin und Steyr (OÖ), nachdem Bäume in die Oberleitung gestürzt waren.

Auf der Ostbahn gab es laut ÖBB-Sprecher Roman Hahslinger um 7.30 Uhr im Bahnhof Himberg (Bezirk Bruck an der Leitha) eine Oberleitungsstörung. Ein Zug musste aufgrund der Störung evakuiert werden. Auf der Ostbahn sei aber weiterhin eingleisiger Betrieb möglich, so Hahslinger.

Umgestürzte Bäume sorgen für Straßensperren

In Niederösterreich sind aufgrund des heftigen Sturms zahlreiche Straßen gesperrt. Am Vormittag meldete der ÖAMTC sturmbedingte Straßensperren auf der Westautobahn (A1) zwischen Amstetten und Oed sowie auf der S33 zwischen Krems und Hollabrunn. Grund waren umgestürzte Bäume. Aber auch zahlreiche andere Straßen sind in Niederösterreich nach wie vor gesperrt. Hier ein aktueller Überblick:

die B20, Mariazeller Straße zwischen Türnitz und Annaberg - die B21 bei Terz

die B27 zwischen Kaiserbrunn und Schwarza

die B28, Puchenstubener Straße zwischen Lassingrotte und Winterbach. Ausweichen ist möglich über die L101.

die B23, Lahnsattel-Straße im Bereich Lahnsattel. Eine Umleitung ist eingerichtet.

die B31, Ybbstal-Straße in Waidhofen und zwischen Hollenstein und Opponitz

B121, Weyerer Straße zwischen Waidhofen und Kematen: Sperre wegen eines Feuerwehreinsatzes bei einem abgedeckten Dach. Es wird örtlich umgeleitet.

die L74 im Bereich Niederneustift

die L75 zwischen Allentsteig und Döllersheim

die L89 zwischen Purgstall und Zarnsdorf

die L99 zwischen Hollenstein und Weyer

die LH78, zwischen Ottenschlag und Kottes

die L7075 die Bahnstraße im Ortsgebiet von Rohrendorf. Man wird örtlich umgeleitet.

die L1197, zwischen Missingdorf und Theras

die L6046 zwischen Stetten und Köchling

die L6174 zwischen Lunz und Langau

die L7176 zwischen Gaming und Lunz

die L8106 zwischen Ganz und Echsenbach

und die L8299 bei Bad Großpertholz

