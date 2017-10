Neue Kampagne soll Betriebe anlocken

Mehr als 900 Betriebe haben sich in den vergangenen zehn Jahren mit Unterstützung der Wirtschaftsagentur ecoplus in Niederösterreich angesiedelt oder ihren Standort erweitert. Mit einer neuen Kampagne sollen es noch mehr werden.

Andreas Wurth ist einer von acht Testimonials der neuen Werbekampagne von ecoplus. Der Geschäftsführer der Wurth Essenzenfabrik - eigentlich ein Wiener Traditionsunternehmen - machte vor kurzem den Schritt nach Niederösterreich und verlegte den Standort seines Unternehmens nach Wiener Neustadt. Der Umzug ist noch nicht ganz abgeschlossen, am neuen Standort werden aber bereits Essenzen und Aromen für Lebensmittel, etwa Punsch, produziert.

Man habe sich auch in Wien nach einem neuen Standort umgesehen, erzählt der Geschäftsführer, dort aber nicht so viel Unterstützung wie in Niederösterreich durch ecoplus bekommen. „Das war für uns wirklich großartig und ein Rundumservice, weil man uns bei der Grundstückswahl, bei Behördenwegen und bei Förderungen geholfen hat. Und deshalb ist es dann auch Niederösterreich und speziell Wiener Neustadt geworden“, erzählt Wurth.

ORF/Sunk

Erfolgreiche Unternehmer als Testimonials

Um die Stärke des Wirtschaftsstandortes Niederösterreich zu zeigen, wurden für die Werbekampagne erfolgreiche Unternehmerinnen und Unternehmer vor den Vorhang geholt. Heinz Lichtenegger (Pro-Ject Audio Systems), Andreas J. Ludwig (Umdasch AG), Anneliese Niederl-Schmidinger (Helga Algen-Erfrischungsgetränk), Gerhard Prinz (Croma-Pharma), Oliver Schubert (ZKW Group), Josef Weghaupt (Joseph Brotmanufaktur), Barbara Weinzetl (WAKU-Fenster) und Andreas Wurth (Wurth Essenzenfabrik) stehen stellvertretend für die Vielfalt der heimischen Wirtschaftstreibenden, heißt es.

„Wir wollen, dass sich andere Unternehmer als die, die schon hier sind, für Niederösterreich entscheiden, dass sie aufmerksam werden auf den Wirtschaftsstandort und welche Rahmenbedingungen es hier gibt. Und wir wollen, dass der Wirtschaftsstandort national und international noch bekannter wird und sich viele Unternehmer dafür entscheiden“, sagt ecoplus-Geschäftsführer Helmut Miernicki. Laut ecoplus-Aufsichtsratsvorsitzendem Klaus Schneeberger zeige man mit der Kampagne auch die Standortvielfalt der Regionen.

Gerald Tschank

„Guter Boden um wirtschaftlich Tätig zu sein“

Niederösterreich könne vor allem mit seiner Verkehrsinfrastruktur, der Lebensqualität, gut ausgebildeten Fachkräften und den Wirtschaftsparks im ganzen Land punkten, sagt Wirtschaftslandesrätin Petra Bohuslav (ÖVP). Insgesamt sei Niederösterreich ein „guter Boden, um wirtschaftlich tätig zu sein“. „In den ersten zehn Monaten des Jahres 2017 konnten mit Unterstützung von ecoplus bereits 74 Betriebsansiedlungen beziehungsweise Betriebserweiterungen verbucht werden, damit liegen wir leicht über dem Vorjahr. Das zeigt: Auf den Standort Niederösterreich kann man bauen“, so Bohuslav.

In den vergangenen zehn Jahren siedelten sich mehr als 900 Betriebe mit Unterstützung von ecoplus entweder neu in Niederösterreich an oder erweiterten einen bestehenden Standort. Dadurch konnten mehr als 17.500 Arbeitsplätze geschaffen oder gesichert werden. Man sei „unglaublich dynamisch unterwegs“, so Bohuslav, die auf das prognostizierte Wirtschaftswachstum von 2,9 Prozent verweist: „Der Österreichschnitt liegt bei 2,6 Prozent. Das heißt, wir liegen wieder über dem Österreichschnitt. Und für nächstes Jahr geht es sogar über die Drei-Prozent-Marke, nämlich 3,3 Prozent. Also das zeigt schon, dass es ein Investitionswachstum gibt, dass es eine Dynamik gibt.“

Online nach dem geeigneten Standort suchen

Unterstützung bei der Betriebsansiedelung gibt es übrigens seit etwa einem Jahr auch online. Auf der Webplattform www.standort-noe.at kann man nach freien Büroflächen oder Gewerbeimmobilien suchen. Wegen der großen Nachfrage werde die Plattform nun weiterentwickelt und mit neuen Funktionen ausgestattet, heißt es.

Bereits online: das selbstständige Einpflegen von neuen Standortangeboten durch registrierte User, die automatische Erstellung von einheitlichen Karten und ein Glossar mit Begriffserklärungen für Betriebsansiedlungen und Förderungen. Aktuell sind mehr als 370 Immobilien und 60 Förderprogramme online.

