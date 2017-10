Polizei schnappte Heiratsschwindler

Die Polizei hat am Montag in der Früh einen gesuchten Heiratsschwindler festgenommen. Der verdächtige Mann ging Zielfahndern des Landeskriminalamtes Wien in Perchtoldsdorf (Bezirk Mödling) ins Netz.

Gegen den 53-Jährigen bestand laut einer Aussendung der Landespolizeidirektion Wien eine Festnahmeanordnung der Staatsanwaltschaft Graz wegen des Verdachts des Diebstahls, schweren Betrugs, gewerbsmäßigen Betrugs, mehrfacher Ehe und Urkundenunterdrückung.

Der Mann soll von März bis August 2016 einer Frau die Ehe versprochen haben - obwohl er damals verheiratet war und es noch ist. So soll er einer 53-Jährigen Bargeld und Wertsachen im Wert von etwa 15.000 Euro herausgelockt haben. Der Täter wurde nach seiner Festnahme in eine Justizanstalt überstellt, hieß es am Dienstag.