Großbrand auf Bauernhof: Tiere gerettet

In Edelsreith (Bezirk Melk) sind Dienstagabend auf einem Bauernhof das Stroh- und Heulager abgebrannt. Die Tiere konnten - zum Teil im letzten Augenblick - gerettet werden. Der Sachschaden dürfte jedoch groß sein.

Gegen 18.00 Uhr wurde die Feuerwehr zu dem Großbrand alarmiert. Der Feuerschein und der Rauch des Brandes waren kilometerweit sichtbar. Ein Stall bzw. das Strohlager, in dem sich mehrere Rinder befanden, stand komplett in Flammen. Mithilfe der Nachbarn und Anrainer konnten alle Tiere aus dem brennenden Gebäude gerettet und in Sicherheit gebracht werden.

Für die Versorgung mit ausreichend Löschwasser wurden Leitungen zum Löschteich Edelsreith gelegt sowie ein Pendelverkehr eingerichtet. Das angrenzende Wohnhaus konnte laut Feuerwehr gerettet werden, Personen wurde keine verletzt. Die Tiere wurden in einen anderen Stall transportiert.

Brandursache wird ermittelt

Durch den Brand wurden einige landwirtschaftliche Fahrzeuge und Maschinen zerstört. Man geht daher von einer relativ hohen Schadenssumme aus. Brandsachverständige der Polizei untersuchen nun, warum das Stroh- und Heulager in Flammen aufgegangen ist.