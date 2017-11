Nach Unfall: Achtjährige stirbt im Krankenhaus

Nach dem schweren Unfall im Gemeindegebiet von Maissau (Bezirk Hollabrunn) ist ein zweites Todesopfer zu beklagen. Die achtjährige Tochter der Unfalllenkerin starb im Krankenhaus. Die Mutter kam bei dem Unfall ebenfalls ums Leben.

Die Achtjährige erlitt bei dem Unfall am Dienstagabend massive Kopfverletzungen und wurde mit dem Notarzthubschrauber in das SMZ Ost nach Wien geflogen. Dort erlag das Mädchen am Mittwoch seinen schweren Verletzungen. Die Landespolizeidirektion Niederösterreich bestätigt einen entsprechenden Bericht der Tageszeitung „Heute“.

Dieter Kramer / FF Maissau

Die 41-jährige Mutter starb am Dienstag noch an der Unfallstelle. Sie geriet kurz vor 19.00 Uhr auf der Horner Straße (B4) in Fahrtrichtung Wien mit ihrem Auto ins Schleudern und stieß auf der Gegenfahrbahn mit dem Auto einer 55-Jährigen zusammen. Auch diese Frau wurde schwer verletzt - mehr dazu in Mutter bei Unfall getötet, Tochter verletzt (noe.ORF.at; 1.11.2017).