Arbeitsmarkt entwickelt sich weiter positiv

Die Zahl der Arbeitslosen ist in Niederösterreich weiter rückläufig. Auch bei den über 50-Jährigen spricht das AMS von einer „leichten Entspannung“. Bei den gemeldeten offenen Stellen und Lehrstellen gibt es ein deutliches Plus.

51.157 Männer und Frauen waren Ende Oktober in Niederösterreich arbeitslos gemeldet. Das entspricht einem Minus von 3.427 Personen beziehungsweise 6,3 Prozent gegenüber dem Vergleichsmonat des Vorjahres. Inklusive jener Betroffenen, die beim AMS Niederösterreich in Schulung sind, waren es Ende Oktober 61.797 Jobsuchende. Die Arbeitslosenquote sank damit gegenüber dem Vorjahr um 0,6 Prozentpunkte auf 7,7 Prozent.

Erfreulich ist dabei vor allem die Entwicklung bei den Jugendlichen. Hier ging die Zahl der Arbeitslosen um 18 Prozent zurück. Auch bei den älteren Arbeitslosen spricht man beim AMS von einer leichten Entspannung. Die Zahl der Arbeitslosen über 50 stieg zwar um 2,1 Prozent, der Anstieg habe sich damit aber abgeflacht, heißt es. Nach wie vor schwierig ist die Lage für gesundheitlich beeinträchtigte Personen und Personen mit keiner oder geringer Qualifizierung. Und Männer profitieren von der derzeitigen Entwicklung mehr als Frauen.

Großes Plus bei sofort besetzbaren, offenen Stellen

Das AMS Niederösterreich spricht von einer sehr guten Beschäftigungssituation in Niederösterreich, das Beschäftigungswachstum sei ungebrochen stark. Die Zahl der sofort besetzbaren, offenen Stellen stieg im Oktober auf 9.073 an. Das ist ein Plus von 58 Prozent im Vergleich zum Vorjahr. „Wenn die Zahl der Jobangebote steigt, unterbreiten wir auch mehr Vermittlungsvorschläge. Und das mit Erfolg: heuer ist in Niederösterreich bereits 79.302 Jobsuchenden der Wiedereinstieg ins Erwerbsleben gelungen – um 3.265 mehr als im gleichen Zeitraum 2016“, sagt AMS-NÖ-Geschäftsführer Karl Fakler.

Bereits seit Anfang des Jahres verzeichnete man den stärksten Beschäftigungsaufbaus seit 2008, heißt es beim AMS. In den ersten zehn Monaten 2017 stieg die Zahl der unselbständig Beschäftigten in Niederösterreich im Vergleich zum Vorjahr um 9.750 beziehungsweise 1,6 Prozent, wobei sich die Beschäftigungsdynamik im Sommer weiter verstärkte. Angesichts der äußerst günstigen Konjunkturlage sei die Arbeitslosenquote aber trotz des Rückgangs immer noch relativ hoch, heißt es beim AMS.

Link: