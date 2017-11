Erste Adventmärkte bereits geöffnet

Noch sieben Wochen bis Weihnachten. Wer die Vorfreude schon jetzt kaum noch aushält, kann bereits dieses Wochenende die ersten Adventmärkte besuchen. Auf der Ruine Aggstein und in Schiltern beginnt die Weihnachtszeit besonders früh.

„Mittelalterliches Ambiente, entspannte Weihnachtseinkäufe, großartige Unterhaltung“ verspricht der Christkindlmarkt auf der Burgruine Aggstein (Bezirk Melk), einer der ersten Weihnachtsmärke in Niederösterreich, die heuer ihr Tore öffnen. Hier begann die Adventzeit bereits am Freitag. An insgesamt drei Wochenenden im November werden Kunsthandwerk und Weihnachtsstimmung geboten.

Burgruine Aggstein

Meiste Adventmärkte öffnen erst Ende November

Auch im Bezirk Krems ist man bereits Anfang November in Weihnachtsstimmung, nämlich in den Kittenberger Erlebnisgärten in Schiltern bei Langenlois. Hier gibt es bereits seit Donnerstag „Adventzauber im Garten“ - mit Programm für die ganze Familie, kulinarischen Köstlichkeiten, Punsch, Glühwein, Deko-Ideen oder einer Licht- und Tonshow bei Einbruch der Dunkelheit. Die vorweihnachtliche Stimmung gibt es hier jeden Tag bis 23. Dezember.

Die meisten Adventmärkte öffnen dann erst Mitte beziehungsweise Ende November ihre Tore, etwa das Weihnachtsdorf Schloss Hof und der Advent im Schloss Eckartsau am 18. November (beide Bezirk Gänserndorf). Am 23. November eröffnet der Adventmarkt in St. Pölten. Am 24. November geht es unter anderem in Baden und Mödling los, am 25. November im Schloss Reichenau (Bezirk Neunkirchen).

