Rotes Kreuz: Halloweenvideo wird Internethit

30 Mitglieder der Rotkreuz-Bezirksstelle Bruck an der Leitha haben für Halloween ein Video in Anlehnung an Michael Jacksons „Thriller“ gedreht und auf Facebook gestellt. Das Video wurde überraschend zum Internethit.

Es war eine spontane Entscheidung, schildert der Initiator Florian Schodritz die Entstehung der Idee: „Wir sind im Hof zusammengesessen und wollten irgendwas für Halloween machen, weil wir immer versuchen, kreative Sachen auf Facebook zu posten.“ Schnell waren genügend Leute gefunden, die bei einer eigenen Version von Michael Jacksons „Thriller“ mitwirken wollten. „Die Begeisterung für das Projekt war gleich da. Insgesamt waren wir dann 30 Freiwillige und Hauptberufliche, die das Video in ihrer Freizeit gedreht haben“, erzählt Schodritz.

Zwischen der Idee und dem fertigen, fünfminütigen Video lagen sechs Tage Arbeit. Der Aufwand war groß, „noch dazu wo wir nur drei Abende hatten, um die Tanzperformance zu trainieren.“ Einige der Darstellerinnen und Darsteller mutierten zudem zu gruseligen Zombies: „Das hat die Abteilung für realistische Notfalldarstellung übernommen, die schminken normalerweise Statisten für Übungen.“ Zwei Nächte lang wurde dann tatsächlich gedreht.

WRK/KHD Dokuteam / I. Haidenberger

Auch Reaktionen aus Deutschland

Pünktlich zu Halloween, am 31. Oktober, ging das Video schließlich online. Mittlerweile erreichte es 340.000 User rief mehr als 11.000 Reaktionen hervor. Über Social Media hat es auch seinen Weg nach Deutschland gefunden. „Sogar RTL hat die besten Szenen aus dem Video zusammengeschnitten und auf Facebook geteilt“, zeigt sich Schodritz überwältigt von dem Erfolg des Halloween-Videos.

Link: