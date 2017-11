Stiwoll-Täter in Tulln gesichtet

Die Hinweise, dass sich der mutmaßliche Doppelmörder von Stiwoll in Niederösterreich aufhält oder aufgehalten hat, verdichten sich. Offenbar wurde der 66-Jährige vor wenigen Tagen auf einer Tankstelle in Tulln gesehen.

Wie die Bezirksblätter berichten, soll ein Kunde den Mann erkannt haben. Der 66-Jährige steht im Verdacht, im Zuge eines Nachbarschaftsstreits zwei Menschen erschossen und eine Person schwer verletzt zu haben. Seitdem das Fahndungsbild des Beschuldigten in den Medien veröffentlicht wurde, gebe es in Niederösterreich vermehrt Hinweise auf einen eventuellen Aufenthaltsort, sagt Polizeisprecher Johann Baumschlager. „Diese Hinweise werden von uns natürlich ernst genommen und auch die Örtlichkeiten überprüft“, so Baumschlager gegenüber noe.ORF.at.

Polizei

Hinweise zu spät eingegangen

Wenn ein Platz oder eine Gegend angezeigt wird, an der sich der mutmaßliche Doppelmörder aufhalten soll, werde dieser Ort kontrolliert. „Wir haben die Einsätze auf Basis der Hinweise durchgeführt, auch das Einsatzkommando Cobra war beteiligt. Konkret wurden Örtlichkeiten überprüft, wo angezeigt worden ist, dass dort der vermeintliche Täter Unterschlupf gesucht hätte. Bislang ist aber alles negativ verlaufen“, so Baumschlager.

Im konkreten Fall in Tulln seien die Hinweise zu spät eingegangen: „Eines ist uns wichtig: Wenn verdächtige Wahrnehmungen gemacht werden, dann bitten wir darum, die Polizei sofort zu verständigen und nicht erst einen oder sogar zwei Tage später. Das war hier leider der Fall.“ Erst vor wenigen Tagen war im Bezirk Amstetten eine Alarmfahnung eingeleitet worden, weil der mutmaßliche Täter dort vermutet wurde - mehr dazu in Stiwoll: Täter vermutlich im Bezirk Amstetten.

Cobra vermutet Täter rund um Stiwoll

Donnerstagmittag hat sich in Stiwoll der Chef der Spezialeinheit Cobra, Generalmajor Bernhard Treibenreif, den Fragen der Presse gestellt. Er gehe davon aus, dass sich der Gesuchte noch in der Gegend um Stiwoll aufhält, sagte Treibenreif: „Es ist die Wahrscheinlichkeit gegeben, dass er hier ist - vielleicht auch in der weiteren Umgebung, weil der Auffindungsort des Fahrzeuges hier ist." Mehr dazu in Cobra-Chef zu Doppelmord: Eher Tat im Affekt (steiermark.ORF.at; 2.11.2017).

Link: