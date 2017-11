Immer mehr Bauern steigen auf Bio um

Die Zahl der Biobetriebe in Niederösterreich steigt weiter. Trotz strengerer Auflagen stellte bereits ein Fünftel der 40.000 heimischen Landwirte auf Bio um. Das Land rechnet im kommenden Jahr mit 300 neuen Biobetrieben.

1980 gab es 17 Biobetriebe in Niederösterreich, heuer sind es bereits 5.280 biologisch bewirtschaftete Betriebe - mehr dazu in Biobetriebe boomen in Niederösterreich (noe.ORF.at; 3.1.2017). 2017 kamen 300 Landwirte hinzu, damit verzeichnet Niederösterreich gemeinsam mit der Steiermark den höchsten Anstieg an Biobauern - obwohl für sie wesentlich strengere Auflagen gelten, etwa beim Einsatz von Spritzmitteln oder bei der Tierhaltung.

Landeshauptmann-Stellvertreter Stephan Pernkopf (ÖVP) sprach am Donnerstag bei einem Besuch eines Biobauernhofs in Karlstetten (Bezirk St. Pölten) von einem „Trend, der weiter gehen soll. Auch für nächstes Jahr rechnen wir mit zusätzlichen 300 Betrieben“. Das Land Niederösterreich stellt rund 400.000 Euro für die Umstellung zur Verfügung.

ORF

Bio-Sektor auch im Handel am Steigen

Nicht nur die Produktion von Biolebensmitteln steige kontinuierlich an, auch der Absatz wachse teilweise sogar zweistellig, hielt Pernkopf fest. Der Bio-Sektor entwickle sich auch im Handel gut, und Bioprodukte würden bei den Konsumenten gut ankommen. Großes Potenzial gebe es für die heimischen Bio-Produkte besonders im Ausland. Vor allem beim Nachbarn Deutschland gebe es große Chancen für die heimischen Biobauern, da dort „Bio besonders boome“, so Pernkopf - mehr dazu in Biobauern hoffen auf Exporte (noe.ORF.at; 17.2.2017).

Gezielte Veranstaltungen sollen Biobauern bei den Herausforderungen unterstützen, ab Sonntag findet zum Beispiel die Messe „Bio-Österreich“ in Wieselburg (Bezirk Scheibbs) statt. „Wir wenden uns mit dieser Messe an Konsumenten, an die Biobauern, an die Produzenten, an den Lebensmitteleinzelhandel und an die Gastronomie“, so Werner Roher, Direktor der Messe Wieselburg. Für die Biobauern werden an den beiden Messetagen verschiedene Vortragsblöcke angeboten.

Links: