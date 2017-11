Cobra-Einsatz: Mutmaßlicher Sextäter verhaftet

Im Bezirk Zwettl ist ein mutmaßlicher Sextäter verhaftet worden. Wie die Bezirksblätter berichten, wurde ein 53-jähriger Mann bei einem Großeinsatz vergangene Woche auf seinem Anwesen festgenommen.

Der Vorfall ereignete sich bereits in der Vorwoche, wurde aber erst jetzt bekannt. Sprecher Johann Baumschlager bestätigt gegenüber noe.ORF.at, dass ein 53-jähriger Verdächtiger festgenommen und in die Justizanstalt Krems eingeliefert wurde. Dort sitzt der Mann seit mehr als einer Woche in Untersuchungshaft. Aufgrund der laufenden Ermittlungen hält man sich bei der Polizei aber bedeckt, man könne derzeit keine näheren Details nennen, so Baumschlager, auch nicht, was dem Mann konkret vorgeworfen wird.

Bei der Festnahme soll auch die Spezialeinheit Cobra im Einsatz gewesen sein. Der 53-jährige mutmaßliche Sextäter soll auf seinem Anwesen im Bezirk Zwettl verhaftet worden sein. Laut dem Bericht der Bezirksblätter sollen in den kommenden Wochen die vermeintlichen Opfer einvernommen werden. Danach soll über einen Gerichtstermin entschieden werden.

