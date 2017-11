Unfall mit Mamas Auto: 13-Jähriger war betrunken

Zwei Brüder im Alter von 15 und 13 Jahren dürften zu Halloween eine Spritztour mit dem Auto ihrer Mutter unternommen haben. Am Heimweg von einem Jugendzentrum in Amstetten verursachten sie einen Unfall. Beide waren betrunken.

Der 15-Jährige soll den Autoschlüssel heimlich aus der Tasche seiner Mutter genommen haben. Anschließend dürfte er mit seinem 13-jährigen Bruder am Beifahrersitz zu einem Jugendzentrum in Amstetten gefahren sein. Am Heimweg übernahm dann der jüngere Bruder das Steuer.

Älterer Bruder wurde leicht verletzt

Beim Linksabbiegen kam der 13-Jährige rechts von der Fahrbahn ab, fuhr auf eine Verkehrsinsel und prallte mit dem Auto gegen den Mast eines Straßenschildes. Er selbst blieb unverletzt. Sein älterer Bruder wurde bei dem Unfall leicht verletzt und wurde vom Rettungsdienst in das Landesklinikum Amstetten gebracht.

Alkoholtests ergaben, dass beide Jugendliche betrunken waren. Der schon strafmündige 15-Jährige wurde wegen des Verdachts des unbefugten Gebrauchs eines Fahrzeuges bei der Staatsanwaltschaft St. Pölten angezeigt.