Kammersänger Schade bis 2022 Intendant in Melk

Kammersänger Michael Schade bleibt bis 2022 künstlerischer Leiter der Internationalen Barocktage Stift Melk. Der Vertrag des deutsch-kanadischen Tenors wurde um weitere drei Jahre verlängert.

Schade ist seit 2014 Intendant des Festivals zu Pfingsten, sein bisheriger Vertrag lief bis 2019. „Es ist mir eine unbeschreibliche Freude und Ehre, dass mir das entgegengebrachte Vertrauen nun erlaubt, eine dritte Amtsperiode lang die Zukunft der Internationalen Barocktage Stift Melk zu gestalten“, wurde Schade am Freitag in einer Aussendung zitiert.

Daniela Matejschek

2018 geht es „back to the roots“

„Unter der künstlerischen Leitung von Michael Schade wurde in den vergangenen Jahren ein äußerst erfolgreicher Weg beschritten, der nun Fortsetzung findet“, freute sich Elisabeth Weigand, Geschäftsführerin der Wachau Kultur Melk GmbH.

2018 werden bei den Barocktagen von 18. bis 21. Mai 40 Jahre Pfingstkonzerte Stift Melk gefeiert. Auf der Homepage heißt es dazu: „Im Jubeljahr 2018 besinnen wir uns auf unsere Anfänge, gehen also unter anderem ‚back to the roots‘.“ Karten sind ab Dezember erhältlich.

