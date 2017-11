Großfahndung: Dieb durchbrach Straßensperre

Bei Mautern (Bezirk Krems) hat es am späten Freitagnachmittag einen Großeinsatz der Polizei gegeben. Ein Verdächtiger soll nach einem Diebstahl eine Straßensperre durchbrochen haben. Dabei fiel auch ein Schuss.

Die Alarmfahndung dürfte mit mehreren Diebstählen zusammenhängen, die zwei Männer am Freitag im Gebiet zwischen St. Pölten und Traismauer begangen haben sollen. In Traismauer (Bezirk Sankt Pölten) wurde am Nachmittag ein Verdächtiger festgenommen. Sein mutmaßlicher Komplize flüchtete in einem Fahrzeug. In Mautern durchbrach er eine Straßensperre der Polizei, rammte dabei zwei Polizeiautos und verschwand im Dickicht, wo er schließlich zu Fuß weiter flüchtete.

zurück von weiter

Keine Verbindung zu Doppelmord in der Steiermark

Die Polizei riegelte daraufhin mit einem Großaufgebot an Einsatzkräften das Gebiet nahe der Kaserne Mautern ab. Am späten Freitagnachmittag waren Suchhunde und zwei Hubschrauber des Innenministeriums im Einsatz. Auch das Sondereinsatzkommando Cobra wurde angefordert, heißt es. In dem fraglichen Gebiet soll es allerdings mehrere Bunker sowie ein Kanalsystem in Richtung der Donau geben. Nach Einbruch der Dunkelheit wurde die Suche vor allem mit Wärmebildkameras fortgesetzt.

Bei der Verfolgung wurde laut Informationen der Landespolizeidirektion Niederösterreich ein Signalschuss abgegeben. Eine Verbindung zum Doppelmord in der Steiermark vor knapp einer Woche schloss man auf Nachfrage von noe.ORF.at aus. Derzeit gebe es auch keinen Hinweis darauf, dass der Mann bewaffnet sei, heißt es.