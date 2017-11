Bronzene Trophäe für die Ysperklamm

Der dritte Platz der Ysperklamm bei der Bundesländershow „9 Plätze - 9 Schätze“ ist am Freitag im ORF Landesstudio Niederösterreich noch einmal groß gefeiert worden. Dabei wurde die bronzene Trophäe überreicht.

Die Trophäe für den dritten Platz ist aber längst nicht das einzige, was in Yspertal (Bezirk Melk) von der ORF-Bundesländershow „9 Plätze - 9 Schätze“ bleibt. „Es gibt eine große Freude in der Bevölkerung, vorne mit dabei zu sein, einen der schönsten Plätze Österreichs in der Gemeinde zu haben“, sagt Bürgermeister Karl Moser (ÖVP). „Das freut natürlich die Menschen. Es gibt eine unheimlich positive Bewegung in der gesamten Region rund um die Landesausstellung in Pöggstall, aber auch im gesamten Bezirk Melk.“

Rund eine Million Zuseher bei der Show

Auch in der vierten Auflage von „9 Plätze - 9 Schätze“ haben zu Spitzenzeiten wieder mehr als eine Million Fernsehzuseherinnen und -zuseher die Show mitverfolgt. Die Gründe für den Erfolg sind vielfältig, sagt Sendungsverantwortlicher Alexander Hofer: „Auf der einen Seite sind es die schönen Landschaften, die wir mit neun Bundesländern präsentieren können. Zweitens ist es die sensationelle Stimmung von den Fans aus den Regionen, wo es heuer ein besonderes Zusammenspiel gegeben hat. Es wurden kulinarische Köstlichkeiten ausgetauscht, die Yspertaler haben außerdem mit anderen Musikanten eine große Band gegründet.“

ORF

Vertreten wurde die Ysperklamm in der Show am 26. Oktober von Niederösterreich-heute-Moderatorin Claudia Schubert, Opernsängerin Daniela Fally saß für Niederösterreich in der Jury. „Der Erfolg gründet darauf, dass wir einfach eine wunderschöne Heimat haben bei uns in Niederösterreich zunächst, aber auch in ganz Österreich. Ich freue mich sehr, dass wir mit der Ysperklamm den dritten Platz belegen konnten. Das war sehr verdient gegen eine sehr starke Konkurrenz“, sagt ORF-NÖ-Landesdirektor Norbert Gollinger.

Auch für Landeshauptfrau Johanna Mikl-Leitner (ÖVP) bringt der dritte Platz für die Ysperklamm mehr als nur eine Trophäe. „Über eine Million Zuseher haben jetzt die Ysperklamm gesehen und ich bin fest davon überzeugt, dass viele neugierig geworden sind und die Ysperklamm entdecken wollen“, so Mikl-Leitner. Die Trophäe wird künftig die Gäste beim Eingangsbereich der Klamm darauf hinweisen, dass vor ihnen ein wahrer Schatz Österreichs liegt.

ORF

Die Ysperklamm befindet sich in der Gemeinde Yspertal und wurde 1952 zum Naturdenkmal ernannt. Bis auf die Aufstiegshilfen, die durch die Klamm führen, ist sie weitgehend naturbelassen. Man findet etwa immer wieder umgestürzte Bäume, die als Totholz einen wichtigen Beitrag zum ökologischen Gleichgewicht liefern.

Links: