Lenker starb bei Lkw-Überschlag

Zwischen Trumau (Bezirk Baden) und Moosbrunn (Bezirk Bruck an der Leitha) hat sich am Samstag ein schwerer Verkehrsunfall ereignet. Ein Sattelschlepper kam von der Fahrbahn ab und überschlug sich. Der Lenker kam dabei ums Leben.

Ein mit Bauschutt beladener Sattelaufleger kam am Vormittag auf das Fahrbahnbankett. Der Lenker dürfte im Anschluss seinen Wagen in den Straßengraben verrissen haben. Dadurch stürzten das Fahrzeug und die Zugmaschine um. Das Führerhaus kam am Dach zum Liegen und der Lenker wurde im Fahrzeug eingeklemmt.

Führerhaus stand in Brand

Beim Eintreffen der Feuerwehr stand das Führerhaus bereits in Brand. Die Feuerwehr konnte mittels hydraulischem Rettungsgerät den Lenker befreien. Ein zufällig anwesender Notarzt sowie der Notarzt des alarmierten Rettungshubschraubers versuchten noch den Mann wiederzubeleben, jedoch ohne Erfolg. Der Mann starb noch an der Unfallstelle.