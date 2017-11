Tageseltern dringend gesucht

Um Familie und Beruf vereinbaren zu können, setzen viele Eltern auf Tagesmütter beziehungsweise Tagesväter zur Betreuung ihrer Kinder. Allerdings: Von denen gibt es viel zu wenige. Die Caritas etwa sucht dringend nach neuen Tageseltern.

Derzeit werden in Niederösterreich 269 Kinder von 66 Tagesmüttern bzw. Tagesvätern der Caritas betreut. Der Bedarf wäre allerdings viel höher. Die Caritas ist deshalb dringend auf der Suche nach Männern und Frauen, die diesen Beruf ausüben möchten. Der Vorteil liege dabei in der flexiblen Zeiteinteilung, sagt Nina Schöbinger von der Caritas St. Pölten: „Man kann als Tagesmutter zuhause arbeiten und bietet Kindern die Möglichkeit in einem familiären Umfeld aufzuwachsen.“

Land NÖ übernimmt Ausbildungskosten

Das Einkommen als Tagesmutter ist allerdings nicht sehr hoch. Bei einem Stundenlohn von 4,50 Euro pro Kind wird dieser Beruf deshalb meist zur Überbrückung vor der Rückkehr in den eigenen Job gewählt. Ein Vorteil sei, beim eigenen Kind zuhause zu bleiben, aber dennoch ein wenig dazu zu verdienen, heißt es. Laut Caritas dürfen Tageseltern höchstens sieben Kinder betreuen, einschließlich der eigenen. Ab vier Kindern im Vorschulalter dürfen keine weiteren Kinder aufgenommen werden. Dadurch soll eine individuelle Betreuung jedes Kindes gewährleistet werden.

Um als Tagesmutter oder Tagesvater arbeiten zu können, ist eine Ausbildung notwendig, die derzeit zur Gänze vom Land finanziert wird. Während dieser Grundausbildung an insgesamt 16 Seminartagen werden unter anderem pädagogische Inhalte und Fertigkeiten vermittelt. Die nächsten Seminare der Caritas für angehende Tageseltern finden im März 2018 in St. Pölten statt.

