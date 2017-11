Ein Verletzter nach Explosion in Wohnung

In einer Wohnhausanlage in Baden ist es am Samstagabend zu einer Explosion gekommen. Ein 35-jähriger Mann wurde dabei verletzt. Laut Polizei dürfte er mit einer Gaskartusche hantiert haben, um einen Heizkörper zu reparieren.

Laut Feuerwehr war die Druckwelle der Explosion so stark, dass in einem Raum der betroffenen Wohnung die gesamte Fensterfront samt Rahmen aus der Verankerung gerissen wurde. Auch mehrere Fensterscheiben gingen zu Bruch, Türrahmen wurden massiv beschädigt, zu einem Brandausbruch kam es allerdings nicht, hieß es in einer Aussendung.

Frau und Tochter bleiben unverletzt

Der 35-Jährige, laut Feuerwehr der Vater der Familie, wurde bei der Explosion verletzt und vom Notarzt beziehungsweise den Rettungskräften des Rotes Kreuzes versorgt. Auch seine Frau und Tochter wurden zur Kontrolle ins Krankenhaus gebracht, laut Polizei aber nicht verletzt. In der betroffenen Wohnung entstand ein erheblicher Sachschaden.

zurück von weiter

Die Wohnhausanlage wurde evakuiert. Nach einer Kontrolle durch den Atemschutztrupp der Feuerwehr sowie einer Kontrollmessung durch den alarmierten Energieversorger, bei der keine Gefährdung festgestellt wurde, konnten die Bewohner des Hauses wieder in ihre Wohnungen zurückkehren, teilte die Freiwillige Feuerwehr Baden-Stadt mit. Laut ersten Erhebungen dürfte der 35-Jährige im Badezimmer einen Heizkörper repariert haben.

Link: