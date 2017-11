Falsche Polizisten erbeuteten 64.000 Euro

Zwei falsche Polizisten sind am Wochenende auf der Westautobahn (A1) bei Amstetten festgenommen worden. Das Duo soll seit Monaten ausländische Autotransporter angehalten und von ihnen 64.000 Euro erbeutet haben.

Bereits seit Juni wurde nach den falschen Polizisten gefahndet. Immer wieder sollen sie hauptsächlich ausländischen Autotransporteuren bei angeblichen Kontrollen Geld abgenommen haben. Neben Niederösterreich sollen sie auch in Oberösterreich auf der West- und Pyhrnautobahn (A8) zugeschlagen haben.

Am Samstag fiel Beamten auf einem Pannenstreifen bei Amstetten ein Autotransporter auf, davor stand ein Pkw. Der Verdacht der Ermittler, dass die falschen Polizisten erneut am Werk sein könnten, bestätigte sich. Die beiden Rumänen wurden daraufhin festgenommen.

Täter sind geständig

Bei der Einvernahme zeigten sie sich laut Polizei geständig, elf Straftaten begangen zu haben - sechs in Niederösterreich, fünf in Oberösterreich. Zudem sollen die zwei Verdächtigen Bargeld in der Höhe von 64.000 Euro erbeutet haben. Die Kennzeichen auf ihrem Fahrzeug dürften laut Polizei gestohlen worden sein.