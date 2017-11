ORF Niederösterreich trauert um Thomas Husa

Die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter des ORF Niederösterreich trauern um ihren Kollegen Thomas Husa. Der langjährige Regisseur von „NÖ heute“ und Mitarbeiter des Archivs starb am 6. November völlig unerwartet im Alter von 56 Jahren.

Thomas Husa war seit 1988 für den ORF NÖ tätig und in diesem Jahr auch an der Entwicklung der Sendung „NÖ heute“ beteiligt. Am 2. Mai 1988 führte er bei der Premiere von „NÖ heute“ Regie. Bis zuletzt war er als Regisseur und Mitarbeiter im Archiv des ORF Landesstudios tätig.

ORF/ Herold

Thomas Husa wurde im März 1961 in Wien geboren. Er hinterlässt eine Frau und zwei Kinder, denen das tiefste Mitgefühl gilt. Den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern des ORF wird er vor allem als stets hilfsbereiter und liebenswürdiger Kollege in Erinnerung bleiben.