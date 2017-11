Handys im Gefängnis verkauft: Beamter angeklagt

In Krems steht am Dienstag ein ehemaliger Justizwachebeamter vor Gericht. Der Mann soll in der Justizanstalt Krems-Stein eineinhalb Jahre lang regelmäßig Mobiltelefone an Gefängnisinsassen verkauft haben.

Dem Angeklagten wird unter anderem Missbrauch der Amtsgewalt geworfen. Von Dezember 2014 bis April 2016 soll er insgesamt 16 Mobiltelefone, so die Anklage, an zwei Häftlinge verkauft und dabei mehr als 4.000 Euro kassiert haben. Die Übergabe soll dabei stets im Aufenthaltsraum des Gefängnisses stattgefunden haben.

Vor Gericht muss sich der Mann auch wegen Vergehens nach dem Waffengesetz verantworten. So soll er verbotene Waffen, darunter unerlaubte Expansivmunition und ein als Scheckkarte getarntes Messer, besessen haben.

Ehefrau steht ebenfalls vor Gericht

Die beiden Häftlinge, die wegen Anstiftung ebenfalls vor Gericht stehen, sollen die Handys zum Teil an andere Insassen weitergegeben haben. Angeklagt ist auch die Frau des Justizwachebeamtens als Beitragstäterin. Sie soll die Mobiltelefone laut Anklage zum Teil gekauft haben.