Diebesbande stellte sich der Polizei

Nach mehreren Diebstählen in Deutsch-Wagram (Bezirk Gänserndorf) hat die Polizei nach 13 unbekannten Tätern gesucht. Zwölf Männer im Alter von 23 bis 51 Jahren stellten sich nun von selbst. Sie wurden angezeigt.

In unterschiedlichen Konstellationen sollen die Verdächtigen Lebensmittel aus einem Selbstbedienungsladen in Deutsch-Wagram gestohlen haben. Die Täter schlugen zwischen Ende August und Anfang Oktober mindestens elf Mal zu. Die Tathandlungen verübte die Bande überwiegend an Wocheneden - zwischen Freitag und Montag.

Der Gesamtwert der erbeuteten Waren beläuft sich auf etwa 2.000 Euro. Vor zwei Wochen veröffentlichte die Polizei schließlich Fotos der 13 Verdächtigen und bat um Hinweise. Dadurch bekamen einige wohl kalte Füße.

Täter nur teilweise geständig

Der Großteil der Bande - neun Serben, zwei Österreicher und ein Italiener - stellte sich nun bei der Polizei in Deutsch-Wagram. Bei der Einvernahme waren sie aber nur zum Teil geständig. Zur Aufklärung der anderen Vorfälle müssen noch weitere Spuren ausgewertet werden. Alle Beschuldigten wurden angezeigt.