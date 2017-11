525 Mio. Euro für modernere, schnellere Bahn

In Niederösterreich sollen in den kommenden fünf Jahren 525 Millionen Euro in Ausbau und Modernisierung von Bahnhöfen, Bahnstrecken sowie Park & Ride-Anlagen fließen. Für die Pendler soll das auch eine Zeitersparnis bringen.

Die Eckpunkte des Bahnpakets 112 Bahnhöfe und Haltestellen werden modernisiert

3.500 neue Pkw-Stellplätze, etwa in Tulln, Wolfsthal oder Perchtoldsdorf

2.100 neue Fahrrad-Abstellplätze

Modernisierung der Franz-Josefs-Bahn

Modernisierung der Regionalbahnen, wie die Traisentalbahn, Erlauftalbahn oder Kamptalbahn

„Mit dem Bahnprogramm wollen wir mehr als 100 Bahnhöfe modernisieren“, kündigte ÖBB-Chef Andreas Matthä am Dienstag bei der Präsentation des Investitionspakets an. Dabei geht es vor allem um neue Bahnsteige, neue Wartebereiche und barrierefreie Zugänge. Dazu wolle man laut Matthä „tausende neue Pkw- und Zweiradstellplätze errichten und wichtige regionale Bahnverbindungen attraktivieren.“ Von den insgesamt 525 Millionen Euro übernehmen das Verkehrsministerium und die ÖBB 425 Millionen, 100 Millionen steuert das Land Niederösterreich bei.

Zu den Investitionsschwerpunkten zählen die Modernisierung der Franz-Josefs-Bahn mit rund 240 Millionen Euro, die Attraktivierung der Regionalbahnen mit 127 Millionen Euro, Investitionen in die Modernisierung von Bahnhöfen mit 121 Millionen Euro sowie die Errichtung von P & R-Anlagen mit rund 37 Millionen Euro. Die Modernisierung der Bahnstrecken soll für die Pendlerinnen und Pendler mittelfristig Fahrzeitverkürzungen und eine Taktverdichtung bringen.

Neues Streckenstück für Franz-Josefs-Bahn

Darüber hinaus gehe es langfristig auch darum, die Bezirkshauptstadt Horn mit einem neuen Streckenstück an die Franz-Josefs-Bahn anzubinden, kündigte Landeshauptfrau Johanna Mikl-Leitner (ÖVP) an, „dazu werden wir jetzt in die intensive Planung gehen und wollen spätestens 2027 mit der tatsächlichen Umsetzung beginnen.“

Die Investitionen in die Bahninfrastruktur würden den Öffentlichen Verkehr stärken, sagte Verkehrsminister Jörg Leichtfried (SPÖ). Es komme auch Geld in die Regionen, „und wir sichern wichtige Arbeitsplätze“. Die künftige Bundesregierung müsse sicherstellen, dass sich die Niederösterreicher auch in Zukunft auf diese Investitionen und sichere Zugverbindungen verlassen könnten.

Verkehrslandesrat Karl Wilfing (ÖVP) bezeichnete den am Dienstag besiegelten Pakt auch als „klares Zeichen und Bekenntnis für unsere Regionalbahnen“. Insgesamt haben sich das Verkehrsministerium, das Land Niederösterreich und die ÖBB auf Nahverkehrsinvestitionen in der Höhe von 875 Millionen Euro bis zum Jahr 2030 verständigt.

