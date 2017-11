Halloween: Festnahme nach Prügelei

Nach einer schweren Körperverletzung zu Halloween in Schwechat (Bezirk Bruck an der Leitha) hat die Polizei drei Verdächtige ausgeforscht. Eine Frau und zwei Männer hatten bei der Prügelei teils schwere Blessuren erlitten.

Die Polizei verhaftete nun einen 23-jährigen Tatverdächtigen in Korneuburg, zwei weitere Männer im gleichen Alter aus Schwechat und Wien wurden angezeigt. Nach einem weiteren Mann wird noch gefahndet, berichtete die Polizei am Dienstag. Die bisherigen Ermittlungen ergaben, dass es am 31. Oktober in einem Lokal in Schwechat (Bezirk Bruck an der Leitha) zu einem Angriff auf einen 23-jährigen Mann und seine Begleitung kam.

Vor Lokal aufgelauert und erneut attackiert

Der Mann war während der Halloween-Veranstaltung in dem Lokal von einem vorerst Unbekannten durch einen Faustschlag in das Gesicht verletzt worden. Der vermeintliche Täter wurde laut Polizei von den anwesenden Securities, gemeinsam mit drei weiteren Männern, aus dem Lokal verwiesen. Als der 23-Jährige gemeinsam mit einem Gleichaltrigen aus dem Bezirk Bruck an der Leitha und einer 21-Jährigen Frau aus Wien-Favoriten kurz vor 3.00 Uhr die Veranstaltung verließ, wurden sie von vier Männern angesprochen.

Das Trio ging weiter, die vorerst Unbekannten stellten sich ihnen aber in den Weg. Einer der Männer schlug der Frau in das Gesicht, ihr wurden laut Polizei Verletzungen an den Zähnen zugefügt. Auch einem 23-Jährigen wurde nach Angaben der Polizei ein Faustschlag ins Gesicht versetzt, er erlitt einen doppelten Nasenbeinbruch. Der Mann ging zu Boden und wurde daraufhin mit den Füßen getreten. Dann flüchteten die Täter. Alle drei Verletzten wurden von der Rettung versorgt. Die Tatverdächtigen bestritten den Angriff, sie zeigten sich nicht geständig.

