Bühne im Hof in St. Pölten sagt „Hut ab!“

Die Bühne im Hof in St. Pölten zeigt von Jänner bis Juni 2018 unter dem Motto „Hut ab!“ wieder einen Mix aus Musik und Kabarett. Den Reigen der Niederösterreich-Premieren eröffnet „Hubert und Staller“-Star Hannes Ringlstetter.

Die Bühne im Hof sagt mit dem Programm im ersten Halbjahr 2018 „Hut ab!“. Das „Chapeau!“ gelte gleichermaßen den Künstlern, dem Publikum und ihrem Team, betonte Intendantin Daniela Wandl am Mittwoch bei der Programmpräsentation. Geboten wird von Jänner bis Juni kommenden Jahres wieder ein Mix aus Musik und Kabarett ebenso wie Aufführungen für Kinder.

Was Engagements angehe, gebe es inzwischen Künstler, die dem „Haus mit viel Gefühl“ sehr verbunden seien und sich zum Teil selbst melden würden, um etwa ihre Niederösterreich-Premieren in der Bühne im Hof zu feiern, erläuterte Wandl. Um andere Auftritte müsse man kämpfen, manchmal „stolpere“ man über etwas, nicht zuletzt gebe es Ideen aus dem Team. Daraus ergebe sich letztlich ein Programm.

Ingo Pertramer

„Traiskirchen“ bringt 40 Personen auf die Bühne

Den Reigen der Niederösterreich-Premieren im ersten Halbjahr 2018 eröffnen Ringlstetter und Band. Hannes Ringlstetter ist der Star der Kult-TV-Serie „Hubert und Staller“. Es folgen unter anderem Thomas Maurer („Zukunft“), Ohne Rolf, die einen Abend lang unterhalten, ohne auch nur ein Wort zu sprechen („Unferti“), Rolf Miller („Alles andere ist primär“) oder Wiener Blond & Das original Wiener Salon-Ensemble. Eine „Herausforderung für das Haus“ wird laut Wandl das „Die Schweigende Mehrheit“-Gastspiel mit „Traiskirchen“. Das Musical bringt nämlich etwa 40 Personen auf die Bühne.

Noch nicht sicher war sich die Intendantin am Mittwoch, was wohl alles im Saal benötigt werde, wenn Dr. Mark Benecke, „mit Sicherheit der außergewöhnlichste Kriminalbiologe der Welt“, in St. Pölten über „Insekten auf Leichen“ referiert. „Man braucht einen guten Magen“, lautete jedenfalls schon einmal die „Vorwarnung“. Als Vertreter der Schiene „Jung & saugut“ wurden Jimmy Schlager & Band, Maurer & Novovesky sowie Markus Hauptmann feat. Martin Mader angekündigt. Das Abschlusskonzert des EU-Projektes „Klanginseln“ bringt erstmals Musiker des Tonkünstler-Orchesters in die Bühne im Hof.

Kas Sandra

An vier Sonntagen gibt es auch im ersten Halbjahr 2018 das Programm für Kinder und Familien. Am jeweils darauffolgenden Montag finden diese Aufführungen für Schulen und Kindergärten statt.

